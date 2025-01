ECB: contant geld meestgebruikte betaalmiddel in winkels EU

Contant geld wordt het vaakst in de Europese Unie gebruikt om producten in winkels af te rekenen. Mensen prijzen vooral het feit dat cash anoniem is en de privacy beschermt. Daarnaast maakt een meerderheid van de EU-burgers zich zorgen over de privacy bij digitale betalingen en andere bankzaken. Nederlanders maken zich het minst zorgen over privacy bij digitale betalingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

Een ruime meerderheid van de mensen die meedeed aan het onderzoek (62 procent) vindt het belangrijk dat winkels contant geld accepteren. Van die groep vindt de helft het zelfs 'zeer belangrijk' dat die mogelijkheid bestaat. In Nederland zegt 45 procent de acceptatie van content geld door winkels belangrijk of zeer belangrijk te vinden, aldus het onderzoek. Nederland scoort volgens het onderzoek ook het laagst als het gaat om het gebruik van contant geld om in winkels af te rekenen. Waar in Malta 67 procent van de aankopen cash wordt afgerekend is dat in Nederland 22 procent.

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd naar privacyzorgen bij het gebruik van digitale betalingen. Dan geeft zestig procent van de deelnemers aan zich zorgen te maken. Zo heeft 67 procent van de ondervraagde Portugezen privacyzorgen bij digitale betalingen. Nederland scoort met 32 procent het laagst in het Eurogebied.