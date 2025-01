Minister wil verplichte leeftijdsverificatie bij achteraf betalen snel invoeren

Minister Heinen wil dat leeftijdsverificatie snel verplicht wordt voor gebruikers van Buy Now, Pay Later (BNPL)-diensten. De bewindsman werkt op dit moment aan een wetsvoorstel dat hiervoor moet gaan zorgen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn er in 2023 via rekeningen op naam van een minderjarige bijna 600.000 iDeal-transacties uitgevoerd die te linken zijn aan aanbieders van BNPL-diensten, zoals Klarna en Riverty.

"Het gaat hierbij om (hoofdzakelijk) gebruikers in de leeftijd 13 tot en met 17 jaar oud die waarschijnlijk de leeftijdscontroles van BNPL-aanbieders omzeilen", aldus de AFM. "Er bestaat een reëel risico dat deze transacties ongeoorloofd BNPL-gebruik betreffen. Aan minderjarigen mag in beginsel geen (BNPL-)krediet worden verstrekt." Jongeren blijken vaker betalingstermijnen van deze diensten te missen, wat leidt tot aanmanings- of incassokosten, zo stelt de toezichthouder.

Vorig jaar maart nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd opgeroepen om te onderzoeken waarom het zo eenvoudig is om de leeftijdscontroles bij BNPL-diensten te omzeilen. Daarnaast werd de regering verzocht om bij achteraf-betaaldiensten strenger en effectiever te handhaven op het aanbieden van hun diensten aan minderjarigen en hierbij diensten zoals iDIN in te zetten.

"Vaak komen mensen in de problemen doordat zij onvoldoende worden geïnformeerd over de risico’s van het financiële product of de dienstverlening. Dit is bij BNPL in het bijzonder kwetsbaar wanneer het mogelijk is voor jongeren om online achteraf te betalen, of wanneer het consumenten mogelijk wordt gemaakt om in fysieke winkels achteraf te betalen", zegt Heinen.

De minister voegt toe dat hij op dit moment met andere ministers samenwerkt om nieuwe Europese regels die BNPL-klanten beter zouden moeten beschermen versneld te implementeren. "In deze wetgeving ga ik ook voorstellen om nationaal een verplichte leeftijdsverificatie bij achteraf betalen in te voeren. Dit zorgt ervoor dat jongeren geen gebruik kunnen maken van achteraf betalen." Hoe de leeftijdsverificatie er precies moet uitzien laat Heinen niet weten.