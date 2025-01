TU Eindhoven verwacht resultaten onderzoek cyberaanval in april te publiceren

De TU Eindhoven verwacht de resultaten van het onderzoek naar de cyberaanval op zijn vroegst in april te publiceren, zo heeft de universiteit via de eigen website bekendgemaakt. Ook komt de universiteit dan met een externe evaluatie naar de manier waarop het op de cyberaanval heeft gereageerd. Na een week te hebben stilgelegd werd deze week het onderwijs hervat. Nu het onderwijs weer is gestart heeft de TU Eindhoven besloten om de crisisorganisatie te beëindigen en over te schakelen naar de normale gang van zaken.

Om wat voor aanval het precies ging en hoe de aanvallers wisten binnen te komen is nog altijd niet bekendgemaakt. Deze week liet de universiteit weten dat de aanvallers een 'kwetsbaarheid in de beveiliging' hadden gebruikt, maar verdere details hieromtrent werden niet gegeven. Sinds de aanval werd ontdekt verstrekte de universiteit dagelijks op een vast tijdstip updates over het incident en gevolgen hiervan. Nu de crisisorganisatie is beëindigd is besloten om ook met de dagelijkse publieke berichtgeving te stoppen.