Nederlandse webshop Welhof lekte gegevens 107.000 klanten

De Nederlandse webshop Welhof heeft afgelopen augustus de persoonlijke gegevens van meer dan 107.000 klanten gelekt. Het gaat om namen, adresgegevens en de waarde van aankopen, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Welhof maakte het incident via de eigen website bekend. "Het lijkt erop dat de volgende gegevens mogelijk zijn gelekt: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelnummers. We willen benadrukken dat rekeningnummers en wachtwoorden niet zijn gelekt", aldus de webshop.

"Op basis van meldingen die we hebben ontvangen, lijkt het erop dat Welhof mogelijk het doelwit is geweest van een cyberbeveiligingsincident. Onze securityteams nemen deze meldingen serieus en zijn proactief bezig met het onderzoeken van de situatie", zo liet Welhof verder weten. Hoe aanvallers de gegevens konden stelen is niet bekendgemaakt. De ruim 107.000 gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de gestolen e-mailadressen was zeventig procent al via een ander datalek bij de zoekmachine bekend.