VeraCrypt stopt support 32-bit Windowsversies, dicht lekken in Linux-versie

Er is een nieuwe versie van encryptiesoftware VeraCrypt verschenen, die twee kwetsbaarheden in de Linux- en macOS-versies verhelpt. Daarnaast worden 32-bit versies van Windows niet meer ondersteund. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma gebaseerd op het populaire TrueCrypt, waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Via de software is het mogelijk om harde schijven te versleutelen, maar ook losse versleutelde containers te maken.

De nu verschenen versie VeraCrypt 1.26.18 biedt ondersteuning van SHA-256 x86 en AES-hardware op ARM64-platforms. In het geval van de Windowsversie is support van Windows 32-bit gestopt en is Windows 10 October 2018 Update (versie 1809) de minimaal ondersteunde Windowsversie. Verder zijn verschillende bugfixes en updates van gebruikte libraries doorgevoerd.

De versies voor Linux en macOS bevatten als belangrijkste verbetering updates voor twee kwetsbaarheden. Het gaat om CVE-2024-54187 en CVE-2025-23021. Veel details over de beveiligingslekken zijn niet gegeven, behalve dat het om 'path hijacking' gaat en het voorkomen van het mounten van volumes op systeemdirectories. Verder is in het geval van de macOS-versie 'screen capture' nu standaard uitgeschakeld.