Apple gaat Apple Intelligence standaard inschakelen op macOS en iOS op hardware die het ondersteunt. Bij de lancering van Apple Intelligence stond de functionaliteit nog standaard uitgeschakeld. Met macOS Sequoia 15.3 en iOS 18.3 zullen gebruikers die het 'AI-systeem' niet willen gebruiken dit zelf moeten uitschakelen. Apple Intelligence biedt verschillende features, waaronder voor het controleren en maken van teksten, genereren van afbeeldingen en het samenvatten van chat- en mailberichten.

In de release notes van iOS 18.3 en macOS 15.3 stelt Apple dat voor zowel nieuwe gebruikers als gebruikers die naar deze versie updaten Apple Intelligence automatisch zal worden ingeschakeld. Uitschakelen kan via het instellingenmenu. Apple claimt dat de privacy van gebruikers bij het gebruik van de 'AI' beschermd is en dat het geen toegang heeft tot de data van gebruikers die op Apple-servers wordt verwerkt.

Het gebruik van Apple Intelligence kan met name in sterk gereguleerde bedrijfstakken echter allerlei compliance en privacyproblemen met zich meebrengen en ervoor zorgen dat gevoelige data aan onbedoelde risico's wordt blootgesteld, aldus Corellium. De nieuwe versies van iOS en macOS zouden volgende week moeten verschijnen. Apple Intelligence is beschikbaar voor de iPhone 16, 15 Pro, 15 Pro Max, iPads met een A17 Pro of M1-processor en Macs met een M1-processor of nieuwer.