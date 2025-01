Politie: vorig jaar 41 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen

Het Team High Tech Crime van de politie heeft vorig jaar 41 miljoen euro aan cryptovaluta in beslag genomen van personen die van criminele activiteiten worden verdacht. Dat laat Rob van Bree, chef van de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies, tegenover de Volkskrant weten. In voorgaande jaren werd hooguit 'een paar miljoen euro per jaar' aan crypto in beslag genomen, aldus Van Bree.

De politiechef stelt dat de cryptovaluta voornamelijk is verkregen door het plegen van cybercrime, zoals phishing of het uitvoeren van ransomware-aanvallen. Zo liet de politie afgelopen juni weten dat het in een onderzoek naar gestolen crypto 'een grote hoeveelheid cryptovaluta' in beslag had genomen. Bij een onderzoek naar bankhelpdeskfraude werd 150.000 euro aan crypto in beslag genomen. Eind oktober nam de politie 8 miljoen euro aan crypto in beslag toen twee vermeende beheerders van een online marktplaats werden aangehouden.