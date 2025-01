Tweede Kamer gaat debatteren over cloudgebruik rijksoverheid

De Tweede Kamer gaat binnenkort debatteren over het cloudgebruik van de rijksoverheid en afhankelijkheid van Amerikaanse Big Tech. Aanleiding is een rapport van de Algemene Rekenkamer dat de rijksoverheid onvoldoende nadenkt over de risico's van cloudgebruik. Volgens het rapport is het Rijk zonder goed na te denken in de cloud gaan werken, heeft het onvoldoende grip op het cloudgebruik en denkt het onvoldoende na over risico's, wat allerlei grote gevolgen kan hebben.

"Vorige week is er een zeer zorgwekkend rapport uitgekomen van de Algemene Rekenkamer over het gebruik van de cloud bij de rijksoverheid. Veel departementen weten niet eens in welke cloud ze zitten. Er is geen risicoanalyse gemaakt en ze zijn zeer afhankelijk van Amerikaanse big tech. Ik zou graag een debat willen aanvragen over dit rapport, te plannen binnen drie maanden", aldus NSC-Kamerlid Six Dijkstra.

Six-Dijksrta diende het verzoek voor een debat samen in met GroenLinks-PvdA en Volt. Het verzoek werd gesteund door de SP, PvdD, DENK, D66, BBB, PVV en FVD, waardoor er een meerderheid was. Het debat wordt dan ook ingepland. De VVD gaf aan het debat te 'willen steunen', maar wilde graag eerst een reactie van het kabinet op het rapport en tijdens het debat ook de onderwerpen veiligheid en soevereiniteit bespreken.

Begin vorig jaar waarschuwde denktank Clingendael dat de Amerikaanse overheid via clouddiensten van bijvoorbeeld Google en Microsoft bij de e-mail van Nederlandse overheden en vitale bedrijven kan, wat een risico voor de nationale veiligheid kan vormen. "Voor de gemiddelde slager en kapper is het waarschijnlijk prima. Maar als de overheid massaal zou overstappen, en dan ook nog naar één dienstverlener, gaat dat uiteindelijk ten koste van de nationale veiligheid", zo laat Maaike Okano-Heijmans, onderzoeker van Clingendael, tegenover NRC weten.