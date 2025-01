Microsoft start uitrol Windows 11 24H2 onder Windows 10-computers

Microsoft is deze week begonnen met het geleidelijk aanbieden van Windows 11 versie 24H2 aan computers die Windows 10 draaien. Het gaat dan om systemen met Windows 10 versie 22H2. Gebruikers krijgen een melding met de vraag of ze naar de nieuwe Windowsversie willen upgraden of kunnen dit via Windows Update zelf controleren. Microsoft liet eerder al weten dat het Windows 10-gebruikers in aanloop naar het einde van de support op 14 oktober dit jaar hier meerdere keren op zal wijzen.

Volgens marktvorser StatCounter draait bijna 63 procent van de Windows-computers op Windows 10. Met zo'n 34 procent volgt Windows 11 op grote afstand. Het U.S. Federal Government Website and App Analytics dashboard laat echter zien dat Windows 11 nipt voorligt op Windows 10. Antivirusbedrijf ESET waarschuwde gebruikers van Windows 10 onlangs om nu al te upgraden naar Windows 11 of een alternatief besturingssysteem en zo een naderend 'securityfiasco' te voorkomen.