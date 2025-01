Ex-Disney-medewerker bekent wijzigen allergie-informatie in menusysteem

Een 39-jarige voormalige medewerker van Disney World heeft in de VS bekend dat hij na zijn ontslag vorig jaar inbrak op het menusysteem van zijn ex-werkgever en daar onder andere allergie-informatie aanpaste. Zo werd bij verschillende menuonderdelen vermeld dat die veilig waren voor mensen met een pinda-allergie, terwijl die in werkelijkheid dodelijk hadden kunnen zijn, aldus de aanklacht.

De man was als menuproductiemanager werkzaam voor Disney World, maar werd vorig jaar juni ontslagen. Na zijn ontslag gebruikte hij de bij hem bekende inloggegevens om op het menusysteem in te loggen en aanpassingen door te voeren. Disney World werkt voor het betreffende systeem niet met unieke inloggegevens per medewerker, maar gebruikt 'non-individualized credentials' waar meerdere medewerkers mee inloggen. De inloggegevens werden niet na het ontslag van de verdachte gewijzigd, waardoor die hier nog steeds mee kon inloggen.

Volgens de aanklacht wijzigde de man onder andere de fontbestanden van het menusysteem en voegde beledigingen aan menu's toe. Het aanpassen van de allergeneninformatie was veel gevaarlijker. Zo voegde de man aan verschillende menu's informatie toe dat bepaalde items veilig waren voor mensen met een pinda-allergie, terwijl dit voor deze personen dodelijk zou kunnen zijn, zo staat in de aanklacht. De aangepaste menu's werden op tijd ontdekt voordat ze naar de restaurants van Disney World gingen, zo staat in de aanklacht.

De verdachte heeft nu bekend schuldig te zijn aan computerfraude en identiteitsdiefstal, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. Voor computerfraude kan de rechter een gevangenisstraf van maximaal tien jaar opleggen. Op 'aggravated identity theft' staat een gevangenisstraf van minimaal twee jaar. Er is nog geen datum bekend wanneer de rechter vonnis zal wijzen.