De politie ontving vorig jaar 45.000 aangiftes van internetoplichting, waarvan er meer dan 20.000 over webwinkelfraude gingen. Die cijfers heeft de politie dit weekend bekendgemaakt. In 2023 werd er 15.000 keer aangifte van webwinkelfraude gedaan. "Het is echt een groot probleem", zegt Gijs van der Linden, teamleider van Het Landelijke Meldpunt Internet Oplichting (LMIO).

"Het is belangrijk een webshop te controleren op echtheid, omdat aankoopfraude een groeiend probleem is in Nederland. Fraudeurs misleiden consumenten via websites die lijken op betrouwbare webshops, maar die na betaling uiteindelijk geen producten leveren", zo liet de politie eerder al weten. Om mensen voor frauduleuze webwinkels te waarschuwen lanceerde de politie vorig jaar via de domeinnaam 'pakjedealsnu.nl' een eigen 'malafide' webshop. Volgens de politie hebben meer dan 125.000 mensen deze website bezocht.

De politie stelt dat mensen nepwebshops aan de hand van verschillende zaken kunnen herkennen. "Zo zijn onrealistisch lage prijzen al een waarschuwing. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo. Controleer daarnaast de bedrijfsgegevens, zoals een KvK-nummer. Dit kan via de Kamer van Koophandel om te checken of het bedrijf echt bestaat. Vertrouw daarnaast niet blindelings op reviews op de webshop zelf, maar zoek onafhankelijke beoordelingen op platforms zoals Trustpilot."