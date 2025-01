Rechter beveelt eigenaar deurbelcamera om privacykapje te plaatsen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de eigenaar van een deurbelcamera in een kort geding bevolen om een privacykapje te plaatsen. De rechter deed uitspraak in een zaak tussen twee buren over het gebruik van beveiligingscamera's. Buren A wilden dat de rechter buren B zou bevelen om de camera's aan de voorzijde en zijkant van hun huis te verwijderen, terwijl buren B een soortgelijke tegenvordering deden over de camera's van buren A.

Buren A wilden dat de rechter de opdracht zou geven om de camera's van buren B te verwijderen. Mocht de rechter hier niet in meegaan, wilden buren A als subsidiaire eis dat de twee camera's van buren B zouden worden afgeschermd zodat ze geen zicht op het perceel van buren A hebben en niet over de mogelijkheid beschikken om audio op te nemen. Volgens buren A maken de camera's inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer, doordat die hun perceel en woning filmen, alsmede de openbare weg.

Buren B kwamen met een tegenvordering en wilden dat de rechter buren A zou bevelen om hun beveiligingscamera's aan de voorzijde van de woning te verwijderen en verwijderd te houden, alsmede de deurbelcamera. Ook buren B kwamen met een subsidiaire eis, waarbij ze wilden dat de rechter de opdracht zou geven om de camera's te verplaatsen of te verdraaien, zodat ze aantoonbaar niet meer gericht staan op het perceel van buren B en de openbare weg.

Privacy mask voorkomt privacyinbreuk

Volgens de rechter staat onvoldoende vast dat met de camera aan de voorzijde en de camera aan de zijkant van de woning van buren B en de twee camera’s aan de voorzijde van de woning van buren A inbreuk wordt gemaakt op de privacy van buren A of buren B. "Beide partijen hebben in het beeld van de camera’s het zicht op het deel van de openbare weg en het perceel van de ander afgeschermd met zwarte pixels, de zogenoemde “privacy mask”", zo stelt de rechter op basis van overgelegde foto’s en rapporten.

Voor de camera’s aan de woning van buren B blijkt uit het rapport dat die geen audio opnemen. De voorzieningenrechter zegt te begrijpen dat buren A bang zijn dat buren B de instellingen van de camera’s veranderen waardoor er weer zicht is op het perceel, en de woning van buren A, dan wel dat de camera audio opneemt. "Hoewel de voorzieningenrechter begrijpt dat deze vrees kan bestaan, is niet gebleken dat hiervoor grond bestaat", zo staat in het vonnis.

Buren A heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat dit zal gebeuren. Buren B verklaarden dat ze de instellingen van de camera's niet zelf kunnen aanpassen, omdat dit uit handen is gegeven aan een securitybedrijf. Daarbij hebben buren B aangegeven geen belang te hebben bij het veranderen van de stand en instellingen van de camera’s of het aantasten van de privacy van buren A. De camera's worden alleen gebruikt voor het beveiligen van het perceel en de persoonlijke eigendommen.

Onrechtmatige inbreuk door deurbelcamera

Wat betreft de deurbelcamera stelt de rechter dat voldoende vast is komen te staan dat deze camera onrechtmatig inbreuk maakt op de privacy van buren B en dat buren A geen rechtvaardiging hiervoor hebben. Uit beelden blijkt dat via de deurbelcamera het perceel van buren B en de openbare weg zichtbaar is. Buren A verstrekten een foto waaruit blijkt dat het perceel van buren B is afgeschermd door een privacy mask, maar dat de openbare weg wel zichtbaar is.

"Dit zicht beslaat een groot deel van het beeld en is dusdanig dat de weg, het pleintje voor de woningen van partijen en ook de woning aan de overzijde van het pleintje zichtbaar zijn", aldus de rechter. Zodra buren B zich over de openbare weg begeven bevinden ze zich in zicht van de deurbelcamera. "Het verweer dat de deurbel niet constant filmt, maar pas gaat filmen bij beweging op drie meter afstand van de deurbel en deze afstand binnen het perceel van buren A is gelegen, is door buren B betwist en door buren A niet onderbouwd", stelt de rechter verder. Die besluit buren A niet te verplichten om de deurbelcamera te verwijderen, maar wel een privacykapje te plaatsen.