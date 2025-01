Overheidsfunctionarissen VS willen dit jaar nog verbod op TP-Link routers

Functionarissen van de Amerikaanse overheid willen dat er dit jaar nog een verbod op de verkoop en het gebruik van TP-Link routers in de Verenigde Staten wordt ingevoerd, net zoals met apparatuur van Huawei is gedaan. De apparatuur zou dan met Amerikaanse oplossingen vervangen moeten worden. Vorig jaar augustus riepen Amerikaanse politici al op tot een onderzoek naar apparatuur van het Chinese TP-Link en risico's voor de nationale veiligheid.

Afgelopen december kwam The Wall Street Journal met het nieuws dat de Amerikaanse autoriteiten een verbod op de verkoop van TP-Link routers overwegen. Volgens het Select Committee on the Chinese Communist Party van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vormen de routers een spionagerisico. "Daarom hopen we dat TP-Link routers het komende jaren worden verboden, gekoppeld met programma's om bestaande Chinese routers door veilige Amerikaanse alternatieven te vervangen", aldus een woordvoerder van de commissie tegenover CNBC.

Raja Krishnamoorthi van het Huis van Afgevaardigden zegt dat er nog geen plannen bij hem bekend zijn over het vervangen van de routers. Hij ziet in de aanpak van Huawei een voorbeeld van hoe er met TP-Link kan worden omgegaan. "Het slaat nergens op voor de Amerikaanse overheid om deze routers te kopen." Volgens de politicus lopen zowel overheidsdiensten als eindgebruikers risico. "De Chinese overheid heeft elke intentie om deze data over Amerikanen te verzamelen en dat zullen ze ook doen, dus waarom zouden we ze nog een backdoor geven?"

Volgens Matt Radolec van securitybedrijf Varonis is onversleutelde communicatie het onderliggende probleem met routers van TP-Link. "Het is tijd dat het grote publiek het verschil tussen versleutelde en onversleutelde communicatie kent, en browser- en apparaatleveranciers moeten het publiek beter over de privacyrisico's informeren wanneer je je data over onversleutelde kanalen verstuurt."