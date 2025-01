Google reageert op lange YouTube-advertenties: adblockers niet toegestaan

Adblockers zijn in strijd met de algemene voorwaarden van YouTube, zo heeft Google nogmaals laten weten in een reactie op gebruikers die over niet weg te klikken advertenties klaagden. Sommige van de advertenties duurden meer dan een uur, zo blijkt uit gedeelde screenshots op Reddit. Het is onduidelijk waarom de lange advertenties worden getoond en waarom die niet zijn weg te klikken.

Android Authority vroeg Google om een reactie. Het techbedrijf stelt dat advertenties belangrijk zijn voor makers op het platform. "Daarom is het gebruik van adblockers in strijd met de algemene voorwaarden van YouTube. We zijn een wereldwijde campagne gestart die gebruikers met adblockers oproept om advertenties op YouTube toe te staan of YouTube Premium voor een advertentieloze ervaring te proberen." YouTube voerde eerder al verschillende tests uit waarbij gebruikers met een adblocker geen content konden afspelen.