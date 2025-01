Beheerders van website die OTP-codes ontfutselde veroordeeld

Drie Britse mannen die een website beheerden waarmee criminelen one-time passwords (OTP) van slachtoffers probeerden te ontfutselen zijn in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld. Dat laat het Britse National Crime Agency (NCA) weten. OTP.Agency maakte gebruik van een abonnementsvorm en richtte zich vooral op phishers die al over de inloggegevens van hun slachtoffers beschikten en nog een OTP-code nodig hadden om op accounts in te loggen.

Klanten van OTP.Agency konden het telefoonnummer van hun slachtoffers invoeren, die vervolgens werden gebeld en een opgenomen bericht kregen te horen dat er ongeautoriseerde activiteit op hun rekening had plaatsgevonden. Vervolgens werd het slachtoffer gevraagd om via een app op zijn telefoon een OTP-code te genereren en die op de telefoon in te voeren. De ingevoerde OTP-code werd daarna doorgestuurd naar de klant van OTP.Agency.

Het standaardabonnement van de dienst kostte dertig pond per week. Voor het 'elite' abonnement moest 380 pond per maand worden betaald. De NCA stelt dat de OTP.Agency ruim twaalfduizend gebruikers had die via de dienst meer dan 65.000 gespoofte telefoontjes pleegden. Eén van de verdachten kreeg een gevangenisstraf van twee jaar en acht maanden opgelegd. De andere twee verdachten moeten een 'community order' voor een periode van twaalf maanden uitvoeren, waaronder een taakstraf van respectievelijk tweehonderd en honderdzestig uur. Tegen één van de verdachten loopt ook een procedure voor het in beslag nemen van crimineel verkregen inkomsten.