Microsoft Edge krijgt 'scareware blocker' om helpdeskfraude te blokkeren

Microsoft heeft de Edge-browser voorzien van een 'scareware blocker' om zo helpdeskfraude en soortgelijke scams te blokkeren. De feature is nu als test binnen de browser te proberen. Bij helpdeskfraude, dat vaak ook Microsoftfraude wordt genoemd, laten criminelen gebruikers allerlei pop-ups of advertenties zien die vaak van Microsoft afkomstig lijken en stellen dat hun systeem met malware is geïnfecteerd. Vervolgens wordt opgeroepen het opgegeven telefoonnummer te bellen.

Dit telefoonnummer is van oplichters die het slachtoffer remote access software laten installeren waarmee hun systeem kan worden overgenomen. Vervolgens proberen de oplichters met hulp van het slachtoffer toegang tot de bankrekening te krijgen, waarna er fraude plaatsvindt. Ook komt het voor dat de oplichters het slachtoffer laten betalen voor het 'opschonen' van de computer of het afnemen van dure onnodige abonnementen. De waarschuwingen en gevonden 'problemen' zijn echter nep. Volgens de FBI veroorzaakte 'tech support' fraude in 2023 voor zo'n 925 miljoen dollar aan schade.

Microsofts scareware blocker moet dergelijke scams detecteren en stoppen. Volgens het techbedrijf gebruikt de feature een machine learning model dat lokaal op de computer draait. "Het model gebruikt computer vision om fullscreen pagina's te vergelijken met duizenden voorbeelden van scams die de scam-fighting community met ons gedeeld heeft. Het model draait lokaal, zonder afbeeldingen naar de cloud te sturen of daar op te slaan."

Wanneer Edge denkt dat de betreffende pagina een scam is krijgt de gebruiker de optie om de pagina te sluiten of door te gaan. Vervolgens kan de gebruiker ervoor kiezen om de malafide website te rapporteren. Ook kunnen gebruikers bij een onterecht alarm aangeven dat het om een false positive ging. De scareware blocker is nu als preview binnen Edge te proberen.