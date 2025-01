Noyb haalt uit naar Autoriteit Persoonsgegevens: 'geeft zelden privacyboetes'

Privacyorganisatie noyb heeft vandaag op 'databeschermingsdag' uitgehaald naar de Autoriteit Persoonsgegevens en andere privacytoezichthouders. Die geven namelijk zelden boetes voor privacyovertredingen en de opgelegde boetes zijn een grap, aldus de organisatie die is opgericht door de bekende privacyactivist Max Schrems.

Op basis van gegevens van de Europese privacytoezichthouders van de afgelopen jaren stelt noyb dat slechts 1,3. procent van alle zaken die de toezichthouders behandelen tot een boete leidt. "Terwijl gegevensbeveiligingsprofessionals stellen dat boetes de meest effectieve manier zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan de wet houden." Het cijfer komt volgens noyb overeen met de eigen bevindingen. "De meeste zaken slepen zich over meerdere jaren voort, voordat ze met een schikking worden afgedaan of helemaal verworpen." Vaak zijn de oordelen van de toezichthouders in het nadeel van degene die de privacyklacht indiende, aldus Schrems.

Geen enkele privacytoezichthouder komt er in het overzicht van noyb goed uit. De Slowaakse privacytoezichthouder staat bovenaan als het om uitgedeelde boetes gaat. In 6,84 procent van de gevallen werd een boete opgelegd. Helemaal onderaan het overzicht van Europese privacytoezichthouders staat de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse toezichthouder deelde in 0,03 procent van de gevallen boetes uit. Daarnaast zijn de opgelegde boetes een grap, laat noyb verder weten.

Verschillende privacytoezichthouders, waaronder ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stellen dat ze een groter budget en meer middelen nodig hebben om sneller tot beslissingen te komen. Als voorbeeld kijkt noyb naar de AP, waarvan het budget tussen 2020 en 2024 met 62 procent steeg, terwijl het aantal opgelegde boetes nauwelijks toenam. In 2023 had de AP een budget van bijna 37 miljoen euro, terwijl er voor 1,98 miljoen euro aan boetes werd opgelegd. "Dit verschil is bijna 35 miljoen euro, wat voor een groot gat in de staatsbegroting zorgt", aldus noyb.

De privacyorganisatie speelt zelf een zeer belangrijke rol als het om AVG-boetes gaat. Bijna veertig procent van alle privacyboetes die van 2018 tot en met 2023 werden opgelegd waren het gevolg van een klacht of zaak die noyb had aangespannen. "Dit houdt in dat er in werkelijkheid een gebrek aan politieke wilskracht is om tegen de techreuzen op te treden dan een gebrek aan mogelijkheden om in actie te komen."