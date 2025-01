ACM roept op tot verplicht openstellen van zorginformatiesystemen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat ict-leveranciers door het ministerie van Volksgezondheid worden verplicht om hun zorginformatiesystemen structureel open te stellen voor koppelingen met andere leveranciers en zorgaanbieders. Dit moet volgens de toezichthouder innovatie van zorg-ict stimuleren, zodat zorgverleners en patiënten profiteren van lagere administratieve lasten en kwalitatief betere zorg.

Volgens de ACM werken ict-markten in de zorgsector niet naar behoren. "Veel digitale informatiesystemen zijn nu gesloten informatiesystemen. Dat betekent dat andere leveranciers of zorgaanbieders die zelf ict willen ontwikkelen, geen nieuwe ict-diensten kunnen ontwikkelen of testen en dat hun informatiesystemen minder goed met elkaar communiceren. Hierdoor stokt innovatie en toetreding van nieuwe spelers."

In Nederland is een beperkt aantal ict-leveranciers in de zorg actief en deze vendor lock-in beperkt efficiënte gegevensuitwisseling, liet de ACM eerder weten. De toezichthouder stelde dat gegevensuitwisseling in de Nederlandse zorg niet op het gewenste niveau is omdat de gebruikte ict dit niet voldoende ondersteunt. "Er is maar een beperkt aantal zorg-ict-leveranciers en zorginstellingen zijn sterk van hen afhankelijk. Overstappen naar een andere leverancier is moeilijk en duur, bijvoorbeeld omdat er veel is geïnvesteerd in het gebruik van het systeem en het gekoppeld is met vele andere systemen."

Ondanks de signalen dat de ict-markten in de zorg niet goed werken zegt de ACM niet de middelen te hebben om het probleem van gesloten informatiesystemen structureel aan te pakken. Daarom adviseert de toezichthouder het ministerie van Volksgezondheid om via wetgeving in te grijpen. Dat kan het ministerie doen via de zogeheten Wegiz: de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Deze wet biedt mogelijkheden om sectorbrede eisen te stellen aan de openheid van ict-systemen.

Concreet denkt de ACM aan een verplichting tot het adequaat documenteren en het openstellen van (nu nog) interne en besloten API’s van zorginformatiesystemen voor zorginformatiesystemen van derden. "Dit zou een grote stap vormen op weg naar verbetering van de werking van de markt en het realiseren van databeschikbaarheid en de verbetering van de zorg."

"Open informatiesystemen van zorgaanbieders bieden veel kansen voor goede en tijdige gegevensuitwisseling en innovatie. Daarmee kunnen zorgverleners en patiënten beschikken over goede informatie op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in Nederland toekomstbestendig te maken", zo laat de toezichthouder verder weten.