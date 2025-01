Brazilië verbiedt financiële vergoeding voor irisscan achter 'World ID'

De Braziliaanse privacytoezichthouder ANPD heeft Tools for Humanity (TFH) verboden om burgers in het land een financiële vergoeding te geven voor een irisscan, waarmee een 'World ID' is te maken. TFH is een techbedrijf dat mede is opgericht door Sam Altman, ceo van OpenAI. Het bedrijf is verantwoordelijk voor World Network, dat eerder nog bekendstond als Worldcoin.

World Network wil naar eigen zeggen het grootste "human identity and financial network" worden, waarbij gebruikers zich voor een World ID kunnen aanmelden. Om een World ID te kunnen krijgen moeten gebruikers eerst een irisscan ondergaan. Dat kan op verschillende locaties waar zogeheten "Orbs" zijn, camera's die de irisscan uitvoeren. De structuur van de iris wordt gebruikt voor het genereren van een identificatiecode, de IrisCode. Zo wordt volgens World Network aangetoond dat elk World ID van een echte gebruiker is.

Om gebruikers zover te krijgen dat ze hun iris laten scannen en een World ID aanmaken, geeft World Network "gratis" cryptotokens weg. Critici stellen dat World Network misbruik maakt van mensen met weinig inkomen. De werkwijze van de organisatie is ook in verschillende landen onder vuur van toezichthouders komen te liggen. De ANPD heeft het project nu bevolen om met de financiële vergoedingen te stoppen.

Het afstaan van biometrische data moet vrijelijk en op geïnformeerde basis gebeuren en voor specifieke doeleinden, aldus de toezichthouder. Door een financiële vergoeding te geven zouden mensen in kwetsbare posities kunnen worden beïnvloed. De ANPD noemt de gegevensverwerking door TFH ook zeer ernstig, omdat de verzamelde biometrische gegevens niet zijn te verwijderen en het ook niet mogelijk is om eerder gegeven toestemming in te trekken.