Gemeenteraad Enschede stemt tegen digitale sloten woningen UT-campus

De gemeenteraad van Enschede heeft via een motie tegen het plaatsen van digitale sloten op deuren van studentenwoningen op de campus van de Universiteit Twente (UT) gestemd. Woningcorporatie de Veste Wonen had vorige maand aangekondigd dat het alle sloten van studentenwoningen op de campus van de Universiteit Twente zou vervangen door digitale sloten.

Deze digitale sloten zouden alleen te ontgrendelen zijn via een smartphone waarop de woninghuurder verplicht een app moet downloaden. De digitale sloten registreren wanneer het slot wordt vergrendeld en ontgrendeld. De fracties van Volt, ChristenUnie, CDA, EnschedeAnders, Groep van Ek / Woltjer, PVV, FVD en PvdD in de gemeenteraad kwamen met een motie waarin ze stellen dat de privacy van huurders wordt geschonden als digitaal wordt vastgelegd wanneer zij hun eigen huis in- en uitgaan.

De motie draagt het college op om proactief de privacy van woninghuurders in Enschede te beschermen door zich uit te spreken tegen digitale sloten voor woninghuurders die alleen via een smartphone met verplichte app zijn te bedienen en/of registreren wanneer het slot wordt ontgrendeld of vergrendeld. Daarnaast moet het college zich inspannen om ervoor te zorgen dat sloten die de genoemde eigenschappen hebben, niet ingevoerd worden voor woninghuurders in Enschede. De motie werd gisterenavond tijdens een raadsvergadering met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. Politieke partij Burgerbelangen Enschede en de VVD waren de enige tegenstemmers in de gemeenteraad (pdf).

Centrale BewonersRaad Drienerlo, de organisatie die de belangen van campusbewoners behartigt, is met Veste Wonen in gesprek. Volgens een woordvoerder neemt de woningcorporatie de zorgen serieus en ziet dat dat veel bewoners niet blij zijn met het nieuwe systeem. "Daarom hebben ze het project uitgesteld, om eerst meer draagvlak te creëren door onder andere binnenkort een informele informatiesessie te organiseren voor huurders", aldus een woordvoerder tegenover U-Today, een magazine over de Universiteit Twente.