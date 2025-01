Szabo: online leeftijdsverificatie niet via één algemene wet te regelen

Het invoeren van online leeftijdsverificatie is niet via één algemene wet te regelen, zo stelt staatssecretaris Szabo voor Digitalisering. Daarnaast is er vandaag de dag geen uniforme oplossing voor leeftijdsverificatie, aldus de bewindsman. Szabo had een aantal weken geleden overleg met de vaste commissie voor Digitale Zaken over online kinderrechten.

Tijdens dat overleg werd ook online leeftijdsverificatie besproken. Zo werd er gesproken over leeftijdsverificatie voor zaken als gokken, pornografie en achteraf betalen diensten. "Wat proportioneel is, verschilt per situatie en vraagt om een aparte afweging per situatie. Het is niet mogelijk om één wet op te stellen waarin online leeftijdsverificatie in algemene zin wettelijk wordt geborgd", reageerde de staatssecretaris.

Szabo voegde toe dat vanuit zijn ministerie momenteel kinderrechtenimpactassessments, KIA's, worden uitgevoerd voor Snapchat, TikTok en Instagram. "Deze KIA's brengen de kansen en risico's van deze diensten in kaart en helpen ons om het gesprek met de bedrijven aan te gaan over hoe ze hun diensten veiliger kunnen maken. In deze gesprekken met bedrijven kunnen we ook kijken hoe zij hun leeftijdsverificatie beter kunnen inrichten, zodat ze hun eigen leeftijdsgrenzen beter kunnen handhaven."

De bewindsman herhaalde zijn plan om mogelijk met een 'kijkwijzer'-achtig systeem voor social media te komen. "Ook werk ik samen met het Trimbos-instituut aan een gamecheck, die met duidelijke icoontjes inzichtelijk maakt welke verleidingstechnieken er in een game zitten. Deze gamecheck is begin 2025 gereed. Op basis hiervan zal ik samen met partners kijken of ik ook een dergelijke wijzer kan maken voor andere diensten, zoals social media."

Szabo werd ook gevraagd of het kabinet zicht heeft op welke technieken voor leeftijdsverificatie de voorkeur genieten. "Er is geen uniforme oplossing voor leeftijdsverificatie, vandaag, en dus ook niet voor welke technieken de voorkeur genieten. Wat proportioneel is, hangt af van de specifieke situatie", antwoordde de staatssecretaris.

De bewindsman merkte op dat de Europese Commissie recentelijk een aanbesteding is gestart om een 'privacyvriendelijk instrument' te ontwikkelen om te kunnen verifiëren of iemand 18 jaar of ouder is, zonder dat de gebruiker van het instrument meer informatie hoeft te delen. "Het instrument zal gebaseerd zijn op de Europese portemonnees voor digitale identiteit, de EDI-wallets. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met het gebruik van deze wallets. Ze kunnen niet verplicht worden gesteld. Het gebruik ervan is dus altijd vrijwillig", aldus Szabo.