Bitwarden komt met extra beveiliging voor accounts zonder 2FA

Wachtwoordmanager Bitwarden heeft extra beveiliging aangekondigd voor accounts die geen gebruikmaken van tweefactorauthenticatie (2FA). Wanneer deze gebruikers straks vanaf een onbekend apparaat op hun account inloggen moeten ze een one-time verificatiecode invoeren die naar hun e-mailadres is gestuurd. Wanneer er wordt ingelogd via een eerder gebruikte app of browser-extensie zal het verzoek om de code niet verschijnen.

Wanneer gebruikers cookies verwijderen of de mobiele of desktop-app verwijderen en opnieuw installeren zal er opnieuw om de code worden gevraagd. De wachtwoordmanager adviseert gebruikers zonder 2FA dan ook om te controleren dat ze toegang tot hun e-mailaccount hebben, omdat ze anders niet meer op hun wachtwoordkluis kunnen inloggen. Gebruikers die hun e-mailadres niet met Bitwarden willen delen wordt aangeraden 2FA in te stellen, een forwardingdienst te gebruiken of de wachtwoordmanager zelf te hosten. De beveiligingsmaatregel wordt volgende maand ingevoerd.