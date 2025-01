Italië verbiedt DeepSeek, meer privacytoezichthouders willen opheldering

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft vandaag chatbot DeepSeek verboden om naar eigen zeggen de privacy van gebruikers te beschermen. De autoriteit verbood eerder al chatbot ChatGPT voor enige tijd. Daarnaast hebben meer privacytoezichthouders DeepSeek om opheldering gevraagd over de manier waarop gegevens van gebruikers worden verwerkt.

GPDP vroeg DeepSeek eerder deze week om meer informatie over welke persoonlijke data de chatbot verzamelt, waar het vandaan komt, voor welke doeleinden het wordt gebruikt, wat de grondslag voor de gegevensverwerking is en of de gegevens op servers in China worden opgeslagen. Verder wilde de toezichthouder weten met wat voor soort informatie de chatbot is getraind. In het geval er persoonlijke data door middel van scraping is verzameld moet DeepSeek laten weten hoe gebruikers over het verwerken van hun gegevens worden ingelicht.

Gisteren kwam DeepSeek met een reactie op de vragen van de Italiaanse privacytoezichthouder, die volgens de GPDP 'volledig ontoereikend' is. Zo verklaarde DeepSeek dat het niet in Italië actief is en dat Europese wetgeving niet op het bedrijf van toepassing is. De GPDP heeft DeepSeek nu bevolen om de gegevensverwerking te beperken en is daarnaast een onderzoek gestart. De DeepSeek-app was al niet meer in de Italiaanse Apple App Store en Google Play Store te vinden.

Eerder werd al bekend dat ook de Ierse privacytoezichthouder DeepSeek om opheldering heeft gevraagd. Daar zijn nu ook de toezichthouders uit België en Frankrijk bijgekomen. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit deed een informatieverzoek nadat het een klacht van de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop had ontvangen. Volgens Testaankoop overtreedt DeepSeek de AVG. Het gaat het onder meer om illegale doorgifte van gegevens, onvoldoende informatie over welke gegevens worden gebruikt en een gebrek aan bescherming voor minderjarigen.