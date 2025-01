Geldautomaten door storingen nog altijd te vaak buiten gebruik

Geldautomaten zijn door storingen en onderhoud nog altijd te vaak buiten gebruik, zo blijkt uit cijfers van Geldmaat, het bedrijf dat de geldautomaten voor ABN Amro, ING en Rabobank verzorgt. Maximaal 2,5 procent van de geldautomaten mag volgens afspraken buiten werking zijn, maar dit percentage wordt al bijna anderhalf jaar niet gehaald. Zo was afgelopen december 4,5 procent van de automaten niet te gebruiken. Alleen in februari werd het streefcijfer net gehaald.

De problemen met automaten waar geld kan worden gestort zijn ook nog altijd niet opgelost. Bijna 1 op de 17 automaten was vorig jaar buiten werking. Het gaat om 5,8 procent, terwijl de afspraak 3,5 procent is. Wat betreft het aantal geldautomaten wordt het streefcijfer net gehaald, maar is wel een neerwaartse trend zichtbaar. Er moeten minstens 3850 automaten van Geldmaat in Nederland zijn. In juni waren dat er nog 3881, maar afgelopen december was dat aantal gedaald naar 3860. Als het gaat om "Enige automaat binnen 5 kilometer" is de afspraak minimaal 98 procent. Dat was vorige maand 98,3 procent.

Tegenover de NOS laat Geldmaat weten dat de afname van het aantal automaten mede te maken heeft met het faillissement van Blokker, waar in sommige winkels geldautomaten stonden. Geldautomaat verving vorig jaar 2500 automaten, die minder storingsgevoelig zouden moeten zijn. Het vervangen zorgde er ook voor dat de automaten enige tijd niet te gebruiken waren. Daarnaast wil het bedrijf dat de cijfers anders worden gemeten. Zo zou er niet alleen naar niet-werkende automaten moeten worden gekeken, maar ook of er een automaat in de buurt is die wel werkt. "De huidige norm is alleen te halen als vrijwel alles meezit", aldus een woordvoerder.