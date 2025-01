Ministerraad akkoord met nieuw registratiesysteem voor taxiritten

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met een nieuw registratiesysteem voor taxiritten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte afgelopen november nog bezwaar tegen het voorstel. In het oorspronkelijke plan zou namelijk een centrale database voor taxivervoer worden opgezet waarbij locatiegegevens in realtime zouden worden aangeleverd.

Het doel van de centrale database is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) makkelijker kan controleren of taxichauffeurs zich aan de wet houden. De privacytoezichthouder had meerdere bezwaren tegen het plan. Het ging dan om de privacy van chauffeurs en klanten en het gevaar van 'function creep'. Zo zouden gps-coördinaten van vertrek- en eindpunt van de taxi worden opgeslagen. De AP riep het kabinet op om met een nieuw voorstel te komen waarin de risico's zijn weggenomen.

In het nieuwe door de ministerraad aangenomen voorstel is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt nu niet meer het eindpunt geregistreerd, maar alleen de startlocatie van de taxi en de afgelegde kilometers. Dit zou ervoor moeten zorgen dat privacygevoelige bestemmingen op basis van de taxigegevens niet meer zijn te achterhalen. Tevens is duidelijker gemaakt waarvoor de gegevens zijn bestemd en dat er een wettelijke bewaartermijn van maximaal twee jaar geldt. Het voorstel gaat nu naar de Raad van State.