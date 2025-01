WhatsApp: negentig gebruikers aangevallen met Paragon-spyware

Negentig gebruikers van WhatsApp, waaronder journalisten, zijn aangevallen en 'mogelijk gecompromitteerd' met de Paragon-spyware, zo heeft de berichtendienst tegenover persbureau Reuters laten weten. Details over de aanvallen zijn schaars. Slachtoffers kregen een malafide pdf-bestand toegestuurd, zo laat TechCrunch weten. De bekende spyware-onderzoeker John Scott-Railton van Citizen Lab laat weten met de aanval bekend te zijn en zegt ook een onderzoek te zijn gestart.

The Guardian meldt op basis van niet nader genoemde experts dat het om een 'zero-click' aanval ging, waarbij er geen interactie van het doelwit is vereist om besmet te raken. Waar de aangevallen gebruikers zich bevinden is niet bekendgemaakt. WhatsApp zou de door de aanvallers gebruikte methode inmiddels hebben verholpen. Ook zijn doelwitten en slachtoffers van de aanval door het bedrijf ingelicht.

Tevens laat WhatsApp weten dat het Paragon een 'cease and desist' brief heeft gestuurd en naar juridische mogelijkheden kijkt. De aanvallen werden in december opgemerkt. Het is onbekend hoelang gebruikers doelwit waren. De Graphite-spyware van Paragon zou vergelijkbaar zijn met de Pegasus-spyware van de NSO Group en kan gebruikers vergaande controle over de telefoon van een slachtoffer geven.