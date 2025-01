Tata Technologies getroffen door ransomware-aanval

De Indiase multinational Tata Technologies is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, zo heeft het in een verklaring aan de Bombay Stock Exchange (BSE) en National Stock Exchange of India laten weten (pdf). Volgens de verklaring werden verschillende 'it assets' door de aanval getroffen.

Vervolgens werden uit voorzorg verschillende systemen uitgeschakeld. Verdere details over de aanval, zoals hoe die mogelijk was, de impact en of er losgeld is betaald, zijn niet gegeven. De aanval had geen impact op de leveringen aan klanten, zo laat de verklaring verder weten. Het onderzoek naar de aanval en oorzaak zijn nog gaande. Tata Technologies levert onder andere diensten aan auto- en vliegtuigfabrikanten. Het bedrijf telt ruim twaalfduizend medewerkers.