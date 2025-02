Autoriteit Persoonsgegevens bezorgd over privacybeleid DeepSeek

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over het privacybeleid van DeepSeek en waarschuwt mensen voor het gebruik van de chatbot. "Mensen doen er verstandig aan om zichzelf de vraag te stellen of zij wel echt persoonlijke en andere gevoelige gegevens in deze app willen invoeren", aldus de toezichthouder tegenover de NOS. De afgelopen dagen vroegen meerdere privacytoezichthouders DeepSeek om opheldering over de gegevensverwerking en besloot de Italiaanse toezichthouder de chatbot zelfs te verbieden.

"De AP waarschuwt vanwege de ernstige zorgen die er bestaan over het privacybeleid van DeepSeek, dat uit China komt, en over de manier waarop er met de persoonlijke gegevens van de gebruikers lijkt te worden omgegaan", laat AP-voorzitter Aleid Wolfsen aan de NOS weten. De toezichthouder wijst ook naar het uploaden van gegevens van andere mensen naar DeepSeek, die daardoor in China terecht kunnen komen. "Misschien zonder dat die andere persoon daar van af weet, laat staan daar mee akkoord is. Zo'n onrechtmatige doorgifte maakt jou aansprakelijk."

De AP is van plan, mede vanwege zorgen over DeepSeek, een breder onderzoek te doen naar de doorgifte van persoonsgegevens naar China. "Er moeten voldoende waarborgen zijn dat mensen grip houden op hun persoonsgegevens en weten wat ermee gebeurt. Vraag is of DeepSeek en andere Chinese bedrijven hieraan voldoen."