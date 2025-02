Europese AI-wet staat nu in bepaalde gevallen live gezichtsherkenning toe

Politie en opsporingsdiensten mogen vanaf nu in bepaalde gevallen live gezichtsherkenning inzetten. Dat is het gevolg van de Europese AI-wet die gefaseerd wordt ingevoerd. De Europese AI-verordening (AI Act) is afgelopen zomer van kracht geworden. Sinds gisteren gelden in de gehele EU bepaalde bepalingen van de verordening.

Zo mag real-time gezichtsherkenning worden ingezet voor het zoeken van mensen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere uitzonderingen zijn het voorkomen van een 'specifieke en actuele' terroristische dreiging of het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven, waaronder terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten.

Burgerrechtenbewegingen waren niet te spreken over dit onderdeel van de AI Act. "Het is teleurstellend dat er geen algeheel verbod op biometrische identificatie is aangenomen. We vrezen dat dit de deur open zet voor nog meer discriminatie en massasurveillance door de overheid", liet burgerrechtenbeweging Bits of Freedom eerder weten. Ook de Europese burgerrechtenbeweging eDRI stelde dat de aangenomen verordening een pad creëert dat leidt tot het gebruik van AI-systemen voor massasurveillance.

Als onderdeel van de gefaseerde invoering zijn sinds gisteren bepaalde AI-toepassingen niet toegestaan. Het gaat onder andere om het inzetten van AI voor risicobeoordelingen voor het plegen van strafbare feiten uitsluitend op basis van profilering. Ook AI-systemen die mensen indelen of rangschikken op basis van sociaal gedrag of persoonlijke kenmerken (social scoring) waarbij dit tot nadelige of ongunstige behandeling kan leiden zijn niet meer toegestaan. Later dit jaar in augustus worden er eisen van kracht voor 'general purpose AI' systemen.