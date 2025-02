Gokwebsite 1Win lekt persoonlijke gegevens van 96 miljoen gebruikers

Gokwebsite 1Win heeft eind vorig jaar de persoonlijke gegevens van meer dan 96 miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om geboortedatums, e-mailadressen, geografische locatie, ip-adressen, wachtwoordhashes (SHA-256) en telefoonnummers. De gestolen data werd vervolgens op internet aangeboden. Onder de gelekte e-mailadressen zouden ook veel e-mailadressen van bedrijven en hogeronderwijsinstellingen zitten.

1Win bevestigde de aanval via het eigen Telegram-kanaal en stelde ook dat de aanvaller de gokwebsite had geprobeerd af te persen, zo meldt Crypto Advertenture. Hoe de data kon worden gestolen is niet bekendgemaakt. De gestolen e-mailadressen zijn nu toegevoegd aan datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. Van de meer dan 96 miljoen e-mailadressen was zeventien procent al via een ander datalek bekend. Dit is in vergelijking met veel andere datalekken een zeer laag percentage.