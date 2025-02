Signal-voorzitter Whittaker hekelt 'zwakke handhaving' van AVG

Meredith Whittaker, voorzitter van de Signal Foundation, de stichting achter de gelijknamige chatapp, is niet te spreken over de handhaving van de AVG. "Als je naar de AVG kijkt, zie je vooral sterke taal in de wet en een buitengewoon zwakke handhaving in de praktijk" zo laat ze in een interview met de Correspondent weten. Volgens Whittaker blijft de wettelijke bescherming van burgers ver achter bij de ontwikkelingen van de surveillance-gedreven techindustrie.

"Er vindt al een paar jaar een enorme groei plaats van AI-technologie die afhankelijk is van dataverzameling. Sinds 2016 is de capaciteit van chips en datacenters heel erg toegenomen, waardoor het mogelijk is om nog veel meer data te verzamelen. We zien ook dat surveillance-intensieve kunstmatige intelligentie haar intrede doet in het vervoer, in smart cities en in andere infrastructuren", merkt ze op. De Signal-voorzitter vindt het dan ook lastiger om te beweren dat mensen tegenwoordig meer privacy hebben of beter beschermd zijn.

Whittaker voegt toe dat surveillance meer is dan alleen het verzamelen van data. "Het is een machtsrelatie. Surveillance betekent dat iemand met macht informatie over je kan verzamelen en daar iets mee kan doen op een manier die jou kan schaden." De gevolgen van een gebrek aan privacy kunnen zeer vergaand zijn, waarschuwt ze. "Als mensen niet in staat zijn om privé te praten, te denken of te communiceren, kunnen zij geen waardig en volwaardig leven leiden."