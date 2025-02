Toezichthouder verwerpt bezwaar DPG Media tegen klachten cookiebanners

De Belgische privacytoezichthouder GBA heeft het bezwaar van DPG Media tegen klachten die werden ingediend over de cookiebanners van het mediabedrijf verworpen (pdf). Daardoor kan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) de klachten van de indieners op hun merites behandelen. In 2023 ontving de GBA klachten over de cookiebanners van vier websites van DPG Media. Volgens de klagers waren de cookiebanners in strijd met de AVG en werden hun persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt.

De klagers hadden privacystichting noyb gevraagd om hen te vertegenwoordigen. De GBA kwam vervolgens met een schikkingsvoorstel dat het naar beide partijen stuurde, maar eind 2023 introk. Daarop maakte DPG Media bezwaar tegen de intrekking. Vervolgens verklaarde het Marktenhof in Brussel dit beroep ontvankelijk. Daarop vroeg de Belgische privacytoezichthouder beide partijen om hun positie over de ontvankelijkheid van de zaak.

Volgens DPG Media zouden de klachten niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, omdat de klagers vrijwilligers voor noyb waren toen ze hun klachten indienden en onvoldoende bewezen dat hun data onrechtmatig werd verwerkt. DPG Media merkte op dat de klachten door noyb waren geïnitieerd om zo via de vrijwilligers het recht te misbruiken om een klacht in te kunnen dienen. Noyb zou dan ook geen legitiem mandaat hebben om de klagers te vertegenwoordigen.

De GBA wuift de bezwaren van het mediabedrijf weg. Zowel het feit dat de klagers de DPG Media-websites via computers van noyb bezochten, dat de klagers vrijwilligers bij de privacystichting waren of dat noyb de klagers hielp bij het indienen van de klachten, is geen kunstmatig rechtsmisbruik. De AVG laat 'datasubjecten' een klacht indienen als ze vinden dat hun rechten zijn geschonden. Daarnaast vertegenwoordigen de klagers zichzelf en is het niet verboden dat medewerkers of stagiaires zich door hun eigen organisatie laten vertegenwoordigen. De GBA verklaarde de klachten van de klagers dan ook ontvankelijk.

De toezichthouder voegt toe dat het niet in alle gevallen vereist is dat de persoonlijke data van een klager is verwerkt om een klacht in te dienen. Alleen het vermoeden dat de betreffende websites hun AVG-rechten overtreden is voldoende voor de klagers om een klacht in te dienen. Doordat de klachten van de klagers nu ontvankelijk zijn verklaard zal de GBA die inhoudelijk behandelen. Eerder besloot de Belgische toezichthouder uitgeverij Mediahuis wegens de gebruikte cookiebanners een dwangsom op te leggen.