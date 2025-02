'Met camera's tegen gsm-gebruik verdwijnt laatste restje publieke privacy'

De Belgisch regering wil camera's gaan inzetten die herkennen of automobilisten een mobiele telefoon vasthouden, maar daarmee verdwijnt het laatste restje publieke privacy, aldus privacyexpert Matthias Dobbelaere-Welvaert van de privacyvereniging Ministry of Privacy. Deze week presenteerde de nieuwe Belgische regering het Regeerakkoord waarin het onder andere laat weten meer te zullen inzetten op cameratoezicht.

"De federale regering zet in op een proportioneel en doelmatig gebruik van het ANPR-cameranetwerk en andere camera’s, en beschermt daarbij maximaal de privacy. Deze camera’s moeten bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om wegpiraten en verkeerscriminelen te signaleren aan de politie. Een wettelijk kader, met respect voor alle geldende privacyregels, moet het mogelijk maken om het gebruik van de telefoon achter het stuur vast te stellen met behulp van een onbemand automatisch werkend toestel", zo laat het Regeerakkoord weten.

“Met dit soort camera’s verdwijnt het laatste restje publieke privacy”, zegt Dobbelaere-Welvaert tegenover De Standaard. "Ook wij betreuren ongevallen door gsm’en achter het stuur. Maar er blijven maar camera’s bijkomen, met almaar meer functionaliteiten." De privacyexpert merkt op niet in "Chinese toestanden" te willen belanden. "Eerst zouden ze alleen worden gebruikt om terroristen te klissen, maar vervolgens blijken diezelfde camera’s ook goed voor heel wat andere toepassingen. Ergens moet toch de grens worden getrokken."

De privacyexpert trekt ook op X fel van leer tegen de plannen. "Vias krijgt weer hun lobbyresultaat. De ANPR-camera’s die er ooit stonden voor terroristen en zware criminelen, moeten straks met véél meer zijn, én ze gaan ook nog eens gezichtsherkenning invoeren om je achter je stuur te filmen", zo laat hij weten. "Wie hoopt dat er in deze regering ook maar iemand zich bekommert om uw en mijn privacy, is eraan voor de moeite."

Vias is een Belgisch kenniscentrum voor verkeersveiligheid dat eerder al proeven met de camera's deed. Het is van plan om de camera's te plaatsen op locaties waar zich eerder ernstige ongelukken voordeden, zo laat het weten. "Zodat op die plaatsen chauffeurs extra worden gesensibiliseerd dat ze best niet bellen en rijden tegelijk", aldus een woordvoerder. Volgens Dobbelaere-Welvaert hebben de verkeerscamera's ook een financieel motief. "Overal peperdure camera’s die uw nummerplaat in super HD kunnen capteren (want: €€€), maar als het er écht toe doet, hebben we blijkbaar enkel beelden die gefilmd zijn met een patat", zo laat hij in een reactie op onduidelijke camerabeelden weten die de Belgische politie van een verdachte deelde.