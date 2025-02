Rabobank hoeft klant geen loket binnen 10 kilometer aan te bieden

Rabobank hoeft een klant geen bankloket aan te bieden om binnen een straal van tien kilometer geld op te kunnen nemen. Daarnaast is de bank niet verplicht om ervoor te zorgen dat de klant altijd in één keer zijn weeklimiet van 1250 euro kan opnemen. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld.

De klant had twee klachten over Rabobank die hij bij het Kifid indiende. De eerste klacht betrof het opnemen van contant geld. Elke week neemt de klant het door de bank gestelde maximum van 1250 euro op. Een aantal keren was dat echter niet mogelijk. Het is daarnaast niet mogelijk om bij een kantoor van de bank contant geld op te nemen omdat de bank dergelijke loketten niet meer heeft.

Het Kifid is het met de bank eens dat er geen verplichting of garantie van de bank is dat het bedrag van (de standaardlimiet van) 1250 euro altijd direct kan worden opgenomen. Uit de voorwaarden van Rabobank volgt dat de bank zich inspant om diensten beschikbaar te laten zijn, maar dat deze niet voortdurend beschikbaar kunnen zijn. "Het is voorts aan de organisatie Geldmaat om te zorgen voor voldoende beschikbaarheid van geldautomaten en van voldoende contant geld daarin", voegt het Kifid toe.

Het klachteninstituut stelt dat niet vast is komen te staan dat de klant structureel onvoldoende mogelijkheden heeft om het door hem gewenste bedrag (wekelijks) op te nemen. De klant vindt verder dat de bank in een straal van tien kilometer van zijn woning toch tenminste één loket zou moeten openen, zodat hij zijn tegoed bij de bank kan verzilveren als hij dat wil. Het Kifid stelt dat hier geen (juridische) grondslag voor aanwezig is en wijst deze vordering af (pdf).