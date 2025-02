'VK eist backdoor van Apple die toegang tot versleutelde back-ups geeft'

Britse overheidsfunctionarissen hebben Apple via een geheim bevel opgedragen een backdoor te maken waarmee toegang tot de end-to-end versleutelde back-ups van gebruikers wereldwijd kan worden verkregen, zo meldt The Washington Post op basis van anonieme bronnen. Apple zou ook verboden worden om gebruikers te waarschuwen dat Advanced Data Protection voor iCloud geen end-to-end beveiliging meer biedt.

Standaard zijn back-ups naar iCloud niet end-to-end versleuteld, maar gebruikers kunnen dit via Advanced Data Protection voor iCloud 'voor het grootste deel' van hun iCloud-data inschakelen. Het bevel van de Britse autoriteiten houdt in dat Apple een algemene voorziening bouwt waarmee versleuteld materiaal is te bekijken, in plaats van alleen het assisteren bij het kraken van versleuteld materiaal.

Apple zal nu waarschijnlijk gaan stoppen met het aanbieden van end-to-end versleutelde iCloudback-ups in het VK, aldus bronnen tegenover de Amerikaanse krant. Apple kan bij een geheim technisch panel in beroep gaan tegen het bevel, maar Britse wetgeving staat het techbedrijf niet toe om het gegeven bevel tijdens het beroep te negeren. Hieraan moet Apple voldoen. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet bevestigen of ontkennen of het bevel is gegeven.