Belgische banken willen ook weten of klant in gesprek is tijdens overboeking

Net als Nederlandse banken willen ook Belgische banken weten of klanten tijdens het overboeken van geld in gesprek zijn, omdat dit op fraude kan duiden. Wel erkent de Belgische bankenkoepel Febelfin dat dit 'bijzonder privacygevoelig' is. Deze week maakten de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en NLconnect bekend, de branchevereniging van telecombedrijven, dat de Telecommunicatiewet zou moeten worden aangepast.

Banken zouden bij telecomproviders dan kunnen opvragen of een klant die geld overmaakt in gesprek is. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor bankhelpdeskfraude. Belgische banken zien een dergelijke aanpak ook zitten. "Nog verder samenwerken met de telecomsector zou zeker positief zijn in de gezamenlijke strijd tegen fraude. We begrijpen uiteraard dat dit bijzonder privacygevoelig is en dit dus grondige analyse vergt, conform de wetgeving", laat Isabelle Marchand van Febelfin tegenover Data News weten.

Zowel Febelfin als de Belgische telecomtoezichthouder BIPT verklaren aan het medium dat er al eerder overleg is geweest. Febelfin stelt dat banken graag opnieuw over het onderwerp in overleg gaan met de telecomsector, het BIPT en de bevoegde minister. Het BIPT zou daar ook open voor staan. "Indien de banken hierin geïnteresseerd zijn en de telecomoperatoren dergelijke toepassingen wensen aan te bieden zal het BIPT de conformiteit met de privacyregels inzake telecommunicatie onderzoeken", aldus de toezichthouder.