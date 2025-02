'Bevel Britse overheid om Apple-backdoor ongekende aanval op privacy'

Het geheime bevel dat de Britse overheid aan Apple zou hebben gegeven om een backdoor te ontwikkelen waarmee toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups kan worden verkregen is een ongekende aanval op privacyrechten en heeft geen plaats in een democratie, zo stelt de Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch in een reactie.

Gisteren kwam The Washington Post en BBC met berichtgeving dat de Britse autoriteiten Apple hebben opgedragen een 'algemene voorziening' te ontwikkelen die toegang tot end-to-end versleutelde iCloudback-ups geeft. "We zijn zeer bezorgd over berichten dat de Britse overheid Apple heeft opgedragen om een backdoor te maken die de encryptie van miljoenen gebruikers zou breken", aldus Big Brother Watch in een verklaring.

De burgerrechtenbeweging merkt op dat het, sinds de Investigatory Powers Bill in 2016 van kracht werd, voor dit soort scenario's waarschuwt. "We willen allemaal dat de overheid effectief misdaad en terrorisme kan bestrijden, maar het breken van encryptie maakt ons niet veiliger. In plaats daarvan zal het de fundamentele rechten en burgervrijheden van de gehele bevolking ondermijnen, en het zal niet bij Apple stoppen", laat Big Brother Watch verder weten.

De organisatie roept de Britse overheid op om het 'draconische bevel' meteen in te trekken en alle pogingen om massasurveillance uit te rollen, gezien de bevoegdheden waarover het al beschikt, te staken.