Kabinet wil dat OV-boa's sneller toegang tot rijbewijzenregister krijgen

Het kabinet wil dat OV-boa's sneller toegang krijgen tot het rijbewijzenregister voor het uitvoeren van identiteitscontroles. Oorspronkelijk was het de verwachting dat het proces om dit te regelen, vanwege 'privacy- en uitvoeringsvraagstukken', tot begin 2027 zou duren. Het kabinet heeft echter twee besluiten genomen om toegang tot het rijbewijzenregister sneller te realiseren, zo liet minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat eind november weten.

"OV-boa’s hebben momenteel toegang tot identiteitsgegevens uit de Basisregistratie Personen en kunnen zo de identiteit van reizigers vaststellen. Omdat de registratie geen pasfoto’s bevat, moet de boa bij twijfel de politie oproepen. Dit kost tijd en capaciteit en kan leiden tot escalatie van de situatie", aldus Madlener. Door OV-boa's toegang tot het rijbewijzenregister te geven kunnen die, wanneer een reiziger een rijbewijs bezit, ook met pasfoto’s zelf de identiteitscontrole uitvoeren, zonder de politie erbij te hoeven oproepen, merkte de bewindsman op.

Het vorige kabinet had besloten om de toegang tot het rijbewijzenregister voor private boa’s later in de tijd te regelen. Het voornemen was om eerst publieke boa’s toegang te geven tot het rijbewijzenregister en pas daarna, als daarmee ervaring is opgedaan, de openstelling van het rijbewijzenregister voor de OV-boa’s te regelen. Madlener maakte in november bekend dat hij het traject voor toegang voor OV-boa’s parallel zal laten lopen aan het traject voor boa’s die voor publieke werkgevers werkzaam zijn (pdf).

Ook wordt er gelijk gestart met het beleidsmatige en juridische traject om tot een concept Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te komen om OV-boa’s zo snel mogelijk toegang te kunnen geven tot het rijbewijzenregister. "Met deze twee besluiten doet dit kabinet er alles aan om toegang tot het rijbewijzenregister voor OV-boa’s zo veel als mogelijk te versnellen", aldus de minister. "De haalbaarheid blijft wel afhankelijk van de voortvarende behandeling en toetsing door onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State op het gebied van uitvoerbaarheid en privacy."

Het onderwerp kwam vorige maand ter sprake tijdens een debat van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat dat ging over het spoor. "Voor informatie die de boa kan gebruiken voor zelfstandige identificatie van staande gehouden personen is van belang dat boa’s een eigenstandige toegang krijgen tot systemen die de boa hiervoor kan gebruiken. Hier wordt in het traject toegang rijbewijzenregister door Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid maximaal op ingezet", stelde staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat.

De staatssecretaris kwam gisteren met een brief (pdf) aan de Tweede Kamer waarin hij kort ingaat op de voorgenomen verstelling om OV-boa's toegang tot het rijbewijzenregister te geven en dat dit de nodige voeten in de aarde heeft. "Toegang verlenen tot bijzondere persoonsgegevens vergt tijdrovende processen omdat wetgeving op het gebied van privacy hoge eisen stelt." Er is dan ook nog geen datum genoemd wanneer de toegang geregeld zou moeten zijn.