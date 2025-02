NCSC: 121 Nederlandse bedrijven vorig jaar slachtoffer van ransomware

Vorig jaar werden 121 Nederlandse bedrijven en organisaties het slachtoffer van ransomware. Infecties met ransomware zijn echter vaak te voorkomen als organisaties basisbeveiligingsmaatregelen nemen, zoals het installeren van beveiligingsupdates en beveiligen van accounts, aldus het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) op basis van 121 gemelde ransomware-incidenten die bij de autoriteiten en securitybedrijven binnenkwamen. In 2023 ging het nog om 147 meldingen.

"Incidenten bij grote en middelgrote organisaties (vanaf ca. 50 fte) zijn in ongeveer 40 procent van de gevallen zichtbaar door middel van de genoemde bronnen, terwijl dit voor het mkb slechts 10-15 procent is. Dit suggereert dat het daadwerkelijke aantal ransomware aanvallen hoger ligt", zo stelt het NCSC. Van de 121 incidenten was 38 procent mogelijk doordat aanvallers accounts konden overnemen. 33 procent was het gevolg van misbruikte kwetsbaarheden in software. Welke kwetsbaarheden allemaal misbruikt werden wordt niet gemeld. Ook laat de analyse van het NCSC niet weten hoe aanvallers toegang tot accounts konden krijgen.

De Cactus-ransomware was volgens het NCSC vorig jaar verantwoordelijk voor een 'aanzienlijke hoeveelheid' slachtoffers in Nederland. De groep wist organisaties door middel van kwetsbaarheden in analyticsplatform Qlik Sense te compromitteren. Van de 121 getroffen bedrijven en organisaties bevond bijna een kwart zich in de ict-sector, gevolgd door handel en industrie. Verder stelt het NCSC dat de bereidheid tot het betalen van losgeld met elf procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Volgens de overheidsinstantie is deze procentuele stijging te wijten aan een kleiner aantal slachtoffers in 2024 ten opzichte van 2023. In absolute cijfers gaat het om tien slachtoffers in 2023 en dertien slachtoffers in 2024.

Afsluitend laat het NCSC weten dat het cruciaal is dat door ransomware getroffen organisaties en bedrijven aangifte doen bij de politie. "Ook als criminelen al betaald zijn, geeft dat de politie belangrijke informatie. Een aangifte kan ontbrekende informatie bevatten waarmee de politie het systeem kan ontgrendelen. Ook helpt het bij het vinden van verdachten." Vorig jaar stelde de Autoriteit Persoonsgegevens al op basis van ontvangen meldingen dat veel slachtoffers van ransomware de beveiliging niet op orde hadden.