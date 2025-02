EFF: Google plaatst met fingerprinting winst boven privacy van gebruikers

Door fingerprinting in de eigen advertentieproducten toe te staan plaatst Google winst boven de privacy van gebruikers, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Bij fingerprinting wordt er naar eigenschappen van het systeem en de browser gekeken om een unieke fingerprint van de gebruiker te maken. Op deze manier kunnen trackers gebruikers over het internet volgen, zonder afhankelijk te zijn van cookies.

Google stelde eerder dat fingerprinting niet voldoet aan de verwachtingen die gebruikers voor privacy hebben, omdat gebruikers er niet eenvoudig toestemming voor kunnen geven zoals bij cookies. "In tegenstelling tot cookies kunnen gebruikers hun fingerprint niet verwijderen, en daarom niet controleren hoe hun informatie wordt verzameld. We vinden dat dit gebruikerskeuze ondermijnt en verkeerd is", aldus Google in 2019. Het techbedrijf liet afgelopen december weten dat het hierop terugkomt en fingerprinting binnen de eigen advertentieproducten sinds gisteren weer toestaat.

Dit zorgde al voor de nodige kritiek van de Britse privacytoezichthouder ICO. De EFF sluit zich hierbij aan. "Door een trackingtechniek toe te staan die het zelf eerder als incompatibel met gebruikerscontrole beschreef, benadrukt Google dat het winst boven privacy blijft stellen", zegt Lena Cohen van de EFF tegenover de BBC. "Deze trackingtechnieken waarvan Google claimt dat ze essentieel zijn voor online adverteren, stellen ook de gevoelige informatie van mensen bloot aan datahandelaren, surveillancebedrijven en opsporingsdiensten."

Mozilla is ook kritisch. "Door fingerprinting toe te staan heeft Google zichzelf, en de advertentie-industrie die het domineert, toestemming gegeven om een vorm van tracking te gebruiken waar mensen zich maar lastig tegen kunnen weren", aldus Mozilla-engineer Martin Thomson tegenover de BBC. Google zelf zegt in een reactie dat de privacy van gebruikers geen gevaar loopt, het gebruikers de keuze geeft om gerichte advertenties te ontvangen of niet en met de industrie samenwerkt om 'verantwoordelijk datagebruik' aan te moedigen.