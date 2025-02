Beveiligingsexpert Schneier: privacy trekt overal aan het kortste eind

Privacy trekt overal aan het kortste eind, zo stelt beveiligingsexpert Bruce Schneier, die onder andere wijst naar massasurveillance door inlichtingendiensten, toenemend cloudgebruik en surveillance door smartphones en internet of things (IoT)-apparaten. Schneier werkte mee aan de creatie van verschillende cryptografische algoritmes, zoals Blowfish en Twofish. Daarnaast schreef hij verschillende boeken, waaronder Beyond Fear en Applied Cryptography. Verder was hij betrokken bij het onderzoeken van verschillende documenten van klokkenluider Edward Snowden en richtte verschillende securitybedrijven op.

Tien jaar geleden schreef hij het boek 'Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World'. Sinds 2015 is er echter weinig veranderd, merkt hij op. "De NSA - en hun tegenhangers wereldwijd, houden zich nog steeds zoveel ze kunnen bezig met massasurveillance", aldus Schneier tegenover The Register. Tegelijkertijd stelt de expert dat de informatieomgeving slechter is geworden. "De meeste van onze data bevindt zich in de cloud, waar bedrijven er eenvoudiger toegang toe hebben."

Daarnaast zijn er nu ook veel meer IoT-apparaten dan tien jaar geleden, die ons volgens Schneier continu in de gaten houden. "En iedereen van ons draagt overal een zeer verfijnd surveillance-apparaat bij zich: onze smartphones. Waar je ook gaat, overal trekt privacy aan het kortste eind." Inmiddels is er wel wetgeving gekomen, maar dat zal het probleem niet meteen oplossen, aldus Schneier. "Surveillancekapitalisme is gewoon te diep geworteld als businessmodel en de grote techmonopolies hebben gewoon teveel macht om dat op korte termijn te veranderen."

De expert merkt op dat het lastig is om op individueel niveau iets aan de situatie te doen. "Er zijn zeker bepaalde dingen die je kunt doen, maar ze helpen slechts een klein beetje. Ik kan je vertellen om geen smartphone bij je te dragen, geen e-mailadres te hebben en geen creditcard te gebruiken. Dat was in 2015 al dom advies en is nu nog veel dommer advies." Schneier zegt zelf geen clouddiensten te gebruiken, maar voegt toe dat dit steeds lastiger is omdat iedereen anders dat wel doet.

Voor de toekomst verwacht Schneier dat dingen zullen verbeteren. "Ik kan me niet voorstellen dat we dit niveau van massasurveillance zullen hebben, of het nu door bedrijven of overheden is. In vijftig jaar tijd denk ik dat we deze werkwijzes zullen zien zoals we nu naar sweatshops kijken: als bewijs van ons minder ethisch verleden." Gezien hoe bedrijven en overheden van data profiteren is er voor hen geen prikkel om te veranderen en zal 'AI-technologie' het alleen maar erger maken, besluit Schneier. Vorig jaar waarschuwde expert nog dat de verwachting van privacy met elke generatie minder wordt.