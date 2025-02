Minister: risicoanalyse AIVD naar cloudverhuizing SIDN staatsgeheim

Minister tegen het parlement: "Het risico dat de verhuizing naar de Amazon-cloud met zich meebrengt, is gelukkig heel klein, daarom mag het van ons. Maar we gaan niet uitleggen waarom dat risico zo klein is, want als bekend wordt waarom het risico zo klein is, zou dat een enorm groot risico opleveren."



Vergelijk:



Mafiabaas tegen rechter: "De aanwijzingen dat ik betrokken ben bij georganiseerde criminaliteit, zijn uit de lucht gegrepen en stellen niks voor. Maar ik ga u niet uitleggen waarom die aanwijzingen niks voorstellen, want als bekend wordt waarom ze niks voorstellen, zou dat voor mij een enorm groot risico opleveren."



En vergelijk:



Ziekenhuisbaas tegen patiënten: "Het risico dat medische behandelingen slecht verlopen als we apparatuur van de firma's Sneldood BV en Poison-fun Inc. aanschaffen, is verwaarloosbaar. Maar ik ga u niet uitleggen waarom dat risico verwaarloosbaar is, want dat zou uw vertrouwen in de zorg ernstig kunnen aantasten."



Als de Tweede Kamer ballen heeft, neemt zij nu een motie van wantrouwen aan tegen deze minister, en eist dat die aftreedt vanwege minachting van de informatieplicht van de regering aan de Tweede Kamer.



Als het te onveilig is om de omvang van het risico uit te leggen, dan is het ook te onveilig om de opslag van Nederlandse gegevens te laten uitvoeren door een bedrijf dat onderhorig is aan een bewind (de regering van de VS) dat al expliciet heeft aangegeven dat "de veiligheid van Europa" voor hen "geen prioriteit" meer heeft.



De Nederlandse regering pleegt hier een soort nonchalant, routineus hoogverraad aan het eigen land en aan Europa.



M.J.