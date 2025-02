Ransomware versleutelde bedrijfskritische applicaties Amerikaanse uitgeverij

Ransomware was de oorzaak dat mediabedrijf en uitgeverij Lee Enterprises tientallen kranten in de Verenigde Staten meerdere dagen niet niet kon drukken of in kortere editie uitgaf. Lee Enterprises is het moederbedrijf van meer dan zeventig dagelijkse kranten in de VS en bijna 350 wekelijkse en specialistische publicaties in 25 Amerikaanse staten.

Bij de aanval werden bedrijfskritische applicaties van de uitgeverij versleuteld, zo. heeft het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Lee Enterprises is nog altijd niet volledig hersteld van de aanval. Zo is het nog altijd niet in staat om wekelijkse en specialistische publicaties uit te geven. Naar verwachting zal het herstel hiervan nog een aantal weken duren. De aanval vond plaats op 3 februari. Sinds 12 februari worden de dagelijkse kranten gewoon weer uitgegeven.

Lee Enterprises sprak eerst over een 'cybersecurity-gebeurtenis'. In een nieuwe verklaring aan de SEC meldt het bedrijf dat bij de aanval bedrijfskritische applicaties werden versleuteld en 'bepaalde bestanden' gestolen. Op dit moment vindt forensisch onderzoek plaats om te bepalen of er gevoelige data of persoonlijke identificeerbare informatie door de aanvallers is buitgemaakt. Verder verwacht de uitgeverij dat het incident een aanzienlijke financiële impact zal hebben. Hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt.