Minister wil telecomproviders verkeersgegevens met banken laten delen

Minister Beljaarts van Economische Zaken wil dat telecomproviders verkeersgegevens met banken kunnen delen en wil hiervoor de Telecommunicatiewet wijzigen. Dat laat de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens de minister moet de maatregel helpen bij het bestrijden van online fraude, zoals bankhelpdeskfraude.

Verkeersgegevens zijn gegevens die telecomproviders verwerken voor de communicatie van hun klanten. Het gaat onder andere om de herkomst, tijd en duur van telefoongesprekken. "Sommige verkeersgegevens kunnen ook kwalificeren als persoonsgegevens. Analyse van verkeersgegevens kan bijdragen aan het identificeren van frauduleus bel- of berichtenverkeer", aldus Beljaarts. Op dit moment is het niet voor telecomproviders toegestaan om verkeersgegevens te verwerken voor de bestrijding van online fraude, door ze bijvoorbeeld met banken te delen.

De minister wil de Telecommunicatiewet aanpassen zodat er een grondslag wordt toegevoegd waardoor de gegevensuitwisseling toch mogelijk is. Onlangs lieten telecomproviders en banken weten dat ze een aanpassing van de Telecomwet willen, zodat banken bij telecomproviders kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dit zou volgens de partijen moeten helpen bij het tegengaan van bankhelpdeskfraude. Op dit moment is het niet toegestaan om een dergelijke controle uit te voeren.

"Ik deel met de sector het belang van deze grondslag. Recentelijk heeft mijn ministerie daarom een traject gestart om een passende grondslag hiervoor alsnog op te nemen in deze wet", stelt de minister. "Bij de uitwerking van deze grondslag zullen passende waarborgen voor de privacy van gebruikers in acht worden genomen. Daarom vind ik het van belang de Autoriteit Persoonsgegevens, naast de RDI en ACM als toezichthouders, in een vroeg stadium te betrekken bij dit traject." Het concept-wetsvoorstel voor de aanpassing van de Telecommunicatiewet zou dit jaar nog moeten verschijnen.