VVD, GroenLinks-PvdA en CU willen online 'gelegitimeerde leeftijdsverificatie'

De VVD, GroenLinks en ChristenUnie willen dat het kabinet met spoed uitzoekt of 'gelegitimeerde leeftijdsverificatie' op Europees niveau kan worden ingevoerd, om zo 'kinderen online te beschermen'. De partijen hebben hiervoor een motie in de Tweede Kamer ingediend. Volgens de drie partijen kan internet kinderen ernstig beschadigen en is de bescherming van kinderen op dit moment onvoldoende geregeld.

Kamerleden Dral (VVD), Ceder (ChristenUnie) en Kathmann (GroenLinks-PvdA) stellen dat de beste bescherming is om 'gelegitimeerde leeftijdsverificatie' te implementeren, op Europees niveau en op zo'n manier dat dit maar een keer gecontroleerd hoeft te worden. Daarbij moet een leeftijdsgrens van dertien jaar worden gehanteerd, zo laat de motie weten. Verder moet de leeftijdsverificatie proportioneel, veilig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, inclusief en internationaal van toepassing zijn. Ook moet de privacy 'gegarandeerd' zijn.

In de motie verzoeken de partijen het kabinet om met spoed op Europees niveau uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn voor het implementeren van gelegitimeerde leeftijdsverificatie. VVD-Kamerlid Dral liet tijdens een debat in de Tweede Kamer over online kinderrechten weten dat techplatforms de leeftijdsgrens van dertien jaar niet goed hanteren. "Wij vinden het belangrijk dat die wel gehandhaafd wordt. Waarom? Zeker de 11- en 12-jarigen zijn heel erg kwetsbaar. Ze worden juist nu geronseld via social media als geldezels en voor het uithalen van containers. Wij willen graag dat die kinderen erg goed beschermd worden."

"Op Europees niveau wordt al gewerkt aan een concrete oplossing voor online leeftijdsverificatie om de naleving van de verplichtingen ter bescherming van minderjarigen uit de Digitaledienstenverordening, de DSA, en de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, de AVMSD, te ondersteunen", reageerde staatssecretaris Szabo voor Digitalisering op de motie. "Zo wordt nu door de Europese Commissie gewerkt aan een privacyvriendelijke app. Daar wordt nu hard aan gewerkt in Brussel. Daarmee kan worden geverifieerd dat iemand achttien jaar of ouder is." Op dinsdag 4 maart wordt er over de motie gestemd.