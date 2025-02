'Britse eis om iCloud-backdoor maakt burgers minder veilig en vrij'

Het verzoek van de Britse autoriteiten aan Apple om ervoor te zorgen dat er toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups kan worden verkregen maakt burgers minder veilig en minder vrij, aldus burgerrechtenbewegingen Big Brother Watch en EFF. Gisteren maakte Apple bekend dat het besloten heeft om end-to-end versleutelde iCloud-back-ups niet langer meer aan te bieden aan nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. Bestaande gebruikers zullen de beveiligingsmaatregel op termijn moeten uitschakelen.

"Deze beslissing van Apple is het betreurenswaardige gevolg van de schandalige eis van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken om Apple te dwingen encryptie te breken. Als gevolg zijn Britse Apple-klanten minder veilig en dit zal veel grotere gevolgen voor internetgebruikers in het VK hebben", zo laat Big Brother Watch weten. "Hoe het ook wordt geframed, er bestaat geen 'backdoor' die alleen tot criminelen is beperkt of veilig is tegen hackers of buitenlandse vijanden. Zodra encryptie voor iemand is gebroken, is het voor iedereen gebroken, en zoals we eerder hebben gewaarschuwd stopt dit niet bij Apple."

De Britse burgerrechtenbeweging roept het ministerie van Binnenlandse Zaken dan ook op om de 'draconische eis' in te trekken en alle pogingen om encryptie te breken te staken. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft een soortgelijke reactie: "Het Verenigd Koninkrijk heeft ervoor gekozen om de eigen burgers minder veilig en minder vrij te maken." De EFF prijst ook Apple om geen gehoor aan de eis te geven. "Het verzwakken van encryptie schendt fundamentele rechten. We hebben allemaal het recht op privéruimtes en elke backdoor zou dat recht vernietigen."