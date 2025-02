Signal-ceo kraakt dataverzameling WhatsApp: metadata zijn dodelijk

"Het klinkt technisch, maar metadata zijn dodelijk", zo stelt Signal-ceo Meredith Whittaker in een interview met De Telegraaf, waarin ze uithaalt naar het verzamelen van data door WhatsApp. "WhatsApp verzamelt metadata: wie je berichten stuurt, wanneer en hoe vaak. Dat is ongelooflijk gevoelige informatie", aldus Whittaker. Ze laat aanvullend weten dat Signal geen metadata, geen gespreksgeschiedenis en geen locatiegegevens verzamelt. De chatdienst registreert echter wel bepaalde zaken van gebruikers, namelijk datum van registratie, de laatste keer dat er verbinding met Signal is gemaakt en (gehasht) telefoonnummer. Andere gegevens zoals profielnaam en met wie er wordt gecommuniceerd zegt Signal te versleutelen.

Volgens Whittaker is metadata niet onschuldig. "Het klinkt technisch, maar metadata zijn dodelijk. Zoals een voormalig CIA-directeur ooit zei: ’We kill people based on metadata’. Het vertelt precies met wie je communiceert, op welk moment, hoe vaak, waar je bent. Je kunt daar zóveel uit afleiden. WhatsApp kan die informatie aan Facebook koppelen, aan Instagram en aan betaalgegevens die ze zouden kunnen inkopen. Signal heeft al die data simpelweg niet."

Whittaker sprak onlangs ook met De Correspondent, waarin ze liet weten dat surveillance meer is dan alleen het verzamelen van data. "Het is een machtsrelatie. Surveillance betekent dat iemand met macht informatie over je kan verzamelen en daar iets mee kan doen op een manier die jou kan schaden." De gevolgen van een gebrek aan privacy kunnen zeer vergaand zijn, waarschuwde ze. "Als mensen niet in staat zijn om privé te praten, te denken of te communiceren, kunnen zij geen waardig en volwaardig leven leiden.

Interoperabiliteit met WhatsApp

Een jaar geleden stelde Whittaker dat het niet snel zal gebeuren dat gebruikers van Signal berichten naar WhatsApp-gebruikers kunnen sturen. Grote platforms, waaronder WhatsApp, moeten sinds vorig jaar maart aan de Europese Digital Markets Act voldoen. Als onderdeel van de nieuwe wetgeving moeten grote chatdiensten interoperabel worden, zodat gebruikers berichten van de ene naar de andere berichtendienst kunnen sturen. "Signal wordt tot nu toe nergens toe verplicht. Maar als iemand met ons wil koppelen, moeten ze eerst voldoen aan onze privacy-standaarden. Wij gaan onze beveiliging in ieder geval nooit verlagen", zo laat ze aan De Telegraaf weten.