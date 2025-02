Exim-kwetsbaarheid maakt SQL-injection op mailserver mogelijk

Een kwetsbaarheid in Exim maakt SQL-injection op kwetsbare mailservers mogelijk. De makers van de populaire e-mailserversoftware hebben versie 4.98.1 uitgebracht waarin het probleem is verholpen. Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2025-26794, doet zich alleen voor bij Exim-versie 4.98 en wanneer er aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan.

Het gaat dan om het gebruik van een bepaalde build time optie en run time configuraties. In deze gevallen is 'remote SQL injection' mogelijk', aldus het beveiligingsbulletin. Verdere details zijn niet gegeven. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.5. Exim komt zelden met security-releases. De vorige keer dateert van juli 2024.