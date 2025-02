Infostealer-malware steelt half miljard wachtwoorden van besmette pc's

Criminelen zijn erin geslaagd om door middel van infostealer-malware bijna een half miljard wachtwoorden te stelen. De e-mailadressen van de betreffende accounts zijn met datalekzoekmachine Have I Been Pwned gedeeld, zo laat oprichter Troy Hunt weten. Infostealer-malware is ontwikkeld om inloggegevens van geïnfecteerde pc's te stelen om daarna naar de aanvaller terug te sturen. Aanvallers beschikken vaak over logbestanden met grote hoeveelheden gecompromitteerde accounts.

Begin deze maand ontving Hunt een dataset van anderhalve gigabyte, met daarin 23 miljard logregels afkomstig van infostealer-malware. In totaal bleek het om 493 miljoen unieke paren van websites, e-mailadressen en bijbehorende wachtwoorden te gaan. Het ging in totaal om 284 miljoen unieke e-mailadressen. Sommige e-mailadressen werden voor meerdere websites gebruikt.

Infostealer-malware steelt gebruikersnamen en wachtwoorden voor elke website waarop een slachtoffer vanaf een besmette computer inlogt. Zodoende zijn er meer combinaties van websites en e-mailadressen dan unieke e-mailadressen. De 284 miljoen e-mailadressen zijn toegevoegd aan Have I Been Pwned (HIBP). Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres in een bekend datalek voorkomt. 69 procent van de e-mailadressen was al via een ander datalek bekend.

244 miljoen wachtwoorden

Naast de mogelijkheid om e-mailadressen in bekende datalekken te zoeken biedt HIBP ook een dienst genaamd ' Pwned Passwords '. Dit is een verzameling van wachtwoorden en wachtwoordhashes die in datalekken voorkomen. Deze dataset is zowel te downloaden als online te doorzoeken en laat onder andere zien hoe vaak een wachtwoord in datalekken voorkomt.

Daarnaast kunnen beheerders via de wachtwoordhashes kijken of die overeenkomen met de wachtwoordhashes in hun omgeving. Hunt besloot de wachtwoorden uit de dataset toe te voegen aan Pwned Passwords. Het ging daarbij om 244 miljoen unieke wachtwoorden die nog niet in de database van de dienst voorkwamen. Vorige maand voegde Hunt ook al een groot aantal e-mailadressen en wachtwoorden aan Have I Been Pwned toe die van infostealer-malware afkomstig waren.