Gestolen medische gegevens patiënten Australische ivf-kliniek online gezet

Gevoelige medische gegevens van patiënten van de Australische ivf-kliniek Genea zijn op internet gepubliceerd, nadat ze eerder door aanvallers waren gestolen. Genea is een grote ivf-kliniek in Australië met 21 klinieken en tienduizenden patiënten. Volgens het bedrijf hebben de aanvallers 940 gigabyte aan data buitgemaakt. Het zou onder andere om kopieën van identiteitsbewijzen en gevoelige medische gegevens gaan.

Genea sprak eerder van een 'cyberincident', maar gaf geen details over de aard en omvang. De aanval is opgeëist door de criminelen achter de Termite-ransomware, die de ivf-aanbieder op hun eigen website hebben genoemd. De aanvallers claimen zo'n 700 gigabyte in handen te hebben, waaronder ook 'vertrouwelijke, persoonlijke' data van patiënten. Een deel van de data die bij Genea zou zijn buitgemaakt is op de website van de ransomwaregroep gepubliceerd.

"Uit het lopende onderzoek blijkt dat op 26 februari data die van onze systemen is gestolen door de aanvaller extern gepubliceerd lijkt te zijn", aldus een vandaag verschenen verklaring van Genea. Dat heeft inmiddels een gerechtelijk bevel gekregen dat toegang, gebruik, verspreiding en publicatie van de gestolen data verbiedt. Details over de aanval zijn niet gegeven, behalve dat het bedrijf nog bezig is met het herstel van systemen.